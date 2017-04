Plus d'infos sur le spectacle Toc Toc à Nice

Dernière création du Cercle Molière de Nice : Toc Toc, la comédie de Laurent Baffie revient à l'Espace Magnan. Esprit loufoque, écriture truculente, fous rires garantis. Tout public. Vincent effectue en permanence des calculs mentaux, sur tout et n'importe quoi. Blanche, elle, se sent obligée de se laver les mains toutes les cinq minutes. Fred ne cesse d'insérer des insultes inattendues et embarrassantes dans ses phrases... Ils sont atteints de TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Mais heureusement, un neuropsychiatre de talent, auréolé d'une renommée mondiale, va pouvoir les recevoir dans son cabinet. Une comédie de : Laurent Baffie. Mise en scène : Fabienne Gardon, assistée de Laurie Barale Avec : Michel Blanck, Jean-Robert Thierry, Genisia Poderini, Michelle Markarian, Annabelle Acolanian, Allan Giovagnoli, Laurie Barale