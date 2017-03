Plus d'infos sur le spectacle Devinez-vous à Nice

Nouvelle création collective écrite et jouée par les étudiants de l'Association Med'Arts, élèves du département Arts de l'Université Nice Sophia-Antipolis (sections danse, musique et théâtre). Unique représentation ! Codes-barres, chiffres, statistiques, nous sommes tous fichés. La fatalité est-elle notre destinée ? Un spectacle original où se conjuguent danse, musique, chant, performance et théâtre. Devinez-vous est nécessaire à votre existence.