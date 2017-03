Plus d'infos sur le spectacle Le Comte De Bouderbala à Vallauris

LA MAIRIE DE VALLAURIS (L.3-1079023) PRESENTE CE SPECTACLE

Dans son nouveau spectacle, Le Comte de Bouderbala a une vision volontairement décalée, provocatrice, parfois grinçante mais toujours pleine de tendresse. Tout le monde en prend pour son grade, il assène les vacheries les plus dures, raconte des histoires apparemment cruelles, mais toujours avec un sourire désarmant. Ce compte des temps modernes se moque de tout et de tout le monde, y compris de lui-même avec beaucoup de grâce ! Entre cynisme et autodérision, non seulement il fait rire mais en plus il y prend plaisir...et ça se voit ! Entre slam et stand-up, il livre et nous offre sur un rythme effréné et tourbillonnant sa lecture du monde. Il n'est pas de ceux qui se laissent enfermer dans une seule discipline, une seule passion et avoue même qu'il aime tout particulièrement se mettre dans des situations où on l'attend le moins. Le Compte de Bouderbala ? Un compte...sans manièresPMR 0493632485