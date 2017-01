Plus d'infos sur le spectacle Les Bonnes à Nice

Gratuit pour les moins de 13 an(s)

Madame est bonne. Madame est riche. Madame est belle. Madame est généreuse. Serait-ce pour ces raisons que Claire et Solange, ses deux bonnes, décident de la tuer ? La tragédie, le drame et la comédie se nouent autour de ces trois personnages en quête de leur identité. Durée du spectacle : Distribution : Mise en scène - Félicien Chauveau Avec - Julie Cardite, Irène Réva et Félicien Chauveau Scénographie - Jean Baptiste Nallino Costumes - Jennifer Beteille Coiffures - Fabien Dussaud Maquillages - Marie Chassagne Dessinatrice - Camille Ulrich Production La Machine Avec le soutien de l'Entrepont et du Théâtre de La Semeuse.