Plus d'infos sur le spectacle Burlesque Follies à Nice

Le spectacle Burlesque Follies a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Nice 2017.

Le théâtre de la Cité Présente

Pour la troisième année, le Théâtre de la Cité vous propose de célébrer le Jour de l 'An avec Burlesque Follies. Revivez le Cabaret d'antan avec crooners de charme, diva provocatrice, danseurs coquins et effeuilleuses burlesques mis en scène avec Humour et Glamour. Séance de 20h : Spectacle + une coupe de champagne offerte DRESS CODE : Tenue de soirée, pin up, retro chic, smoking, diva, gangster, Great Gatsby, Moulin Rouge.