Plus d'infos sur le spectacle Le Woop à Le Cannet

La Palestre en accord avec Yuma Productions Présente (1-1088044/043/045) ce concert.

Le groupe ? La troupe ? Non. Eux c'est Le Woop. Hugo Tout Seul, Mister V, Malcolm ToTheWorld, Hakim Jemili, Jérémie Dethelot, Youssoupha Diaby et Mike représentent la nouvelle vague de l'humour en France. Drôles, inventifs, pleins d'enthousiasme et surtout sans complexes Le Woop explose tous les codes. Bien sûr, les collectifs ont toujours existé dans le music hall français. Il y a eu la bande du Café de la Gare, la troupe du Splendid, le Petit Théâtre de Bouvard et plus proche de nous le Jamel Comedy Club...Eux avaient tous un ADN commun. Dans Le Woop - et ça c'est du jamais vu - chaque membre est issu d'un univers diffèrent ! Ainsi Hakim vient du monde l'impro, Jérémie Dethelot est dans la tradition du one-man show , Youssoupha pratique le stand-up pur, Malcolm TotheWorld développe un humour absurde enfin Mister V et Hugo Tout Seul sont deux des quatre " youtubers" les plus populaires de France. Ils sont tous accompagnés par Mike le DJ, formé dans le monde de la musique. Les membres du Woop sont soudés par leur passion, leur amitié et chacun s'enrichit des talents et des expériences des autres. Ces sept fortes personnalités unies sur scène, sur le web et dans la vie n'obéissent qu'à une seule règle : le rire. Ils le prouvent aussi dans leurs vidéos issues de la chaîne Le Woop dès mars 2014. Ce sera un subtil mélange de fiction et de documentaire où l'on suivra les mésaventures des sept larrons à travers leurs galères, leurs doutes et leurs joies. Qu'on se le dise, Hugo Tout Seul, Mister V, Malcolm To The World, Hakim Jemili, Jérémie Dethelot, Youssoupha Diaby et Mike amènent un nouveau souffle à l'humour de France et ne sont pas prêts de s'arrêter ! PMR : 0492293111