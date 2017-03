Plus d'infos sur le spectacle Un Fil A La Patte à Grasse

LE THEATRE DE GRASSE (L.3115750) présente ce spectacle

Une comédie en trois actes et en innombrables quiproquos, mensonges et coups montés, où il est question de mariage, d'amant, d'honneur... et de ridicule.Lucette Gautier, chanteuse à la mode, apprend que son amant s'apprête à se marier le jour même, avec une autre. Autour d'elle gravitent et complotent la baronne Duverger, mère de la future mariée Viviane, le fameux comte et amant et deux prétendants de la belle, prêts à tout pour la séduire... Georges Feydeau, «roi du vaudeville», écrit Un fil à la patte alors qu'il a tout juste 30 ans, à la fin du 19e siècle. Le metteur en scène Christophe Lidon transpose cette pièce rocambolesque dans les années 50, dans un Paris fourmillant et esthétique et nous transporte dans l'esprit et le rythme de l'époque. Sarah Biasini, Yvan Le Bolloc'h, Catherine Jacob, Bernard Malaka et Dominique Pinon incarnent les personnages aux traits caricaturaux dans ce vaudeville soudain rajeuni.Accès personnes à mobilité réduite: 04 93 40 53 00