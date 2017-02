Plus d'infos sur le spectacle Le Cercle Des Illusionnistes à Grasse

LE THEATRE DE GRASSE (L.3115750) présente ce spectacle

Magie et illusion enveloppent ce récit rocambolesque, un voyage à travers le temps où (presque) tout est vrai.Décembre et Avril se rencontrent à Paris dans les années 80. Ensemble, ils vont nous emmener à travers le temps et l'espace, à la rencontre de l'inventeur du théâtre d'illusion, Jean-Eugène Robert-Houdin et du premier truqueur au cinéma, Georges Méliès. Dans un récit haletant retraçant l'histoire incroyable de chacun de ces deux hommes et de ce qu'ils ont apporté au théâtre, au cinéma et même aux jeux vidéo, Alexis Michalik trace un cercle d'illusions dans lequel il restitue, entre images d'archives et bandes-son originales, une époque magique, foisonnante et inventive.Le cercle des illusionnistes a été récompensé aux Molières 2014 pour la meilleure mise en scène, le meilleur auteur et la révélation féminine (Jeanne Arènes).. Accès personnes à mobilité réduite: 04 93 40 53 00