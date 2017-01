Plus d'infos sur le spectacle Christelle Chollet à Grasse

LE THEATRE DE GRASSE (L.3115750) présente ce spectacle

Des sketchs, de la musique, du rire... Tout cela dans 1m60 et 48 kilos, nous annonce-t-elle. Attention, ça va décoiffer!Avec L'Empiafée, son spectacle hommage à Piaf, le public découvrait ce drôle de bout de femme gouailleur, aux goûts musicaux anachroniques, et au coffre étonnant. Ce sont plus de 800 000 personnes qui assistèrent à son spectacle et au suivant, One Woman Show. Toujours dans la même veine, Christelle Chollet présente Comic Hall. Le titre de ce nouvel opus définit le genre hybride de la tornade blonde. À mi-chemin du chant et du comique. C'est que clown et diva, tantôt glamour ou mutine, l'artiste est capable de faire rire ou d'émouvoir au détour d'une reprise de Diam's, de Mylène Farmer ou encore de Mickael Jackson.Accès personnes à mobilité réduite: 04 93 40 53 00