Plus d'infos sur le spectacle Ubu Roi à Carros

«Jérémie Le Louët enfonce le clou avec les formes, poursuivant la démolition initiée par Jarry. Du théâtre à coups de marteau, qui cogne les mystificateurs de tout poil. Sus aux boursouflés, à la trappe les imposteurs ! Ubu est mort ? Vive Ubu.» Cédric Enjalbert - Lestroiscoups Une troupe joue Ubu roi et se déchire en jouant Ubu roi. Pas de respect pour la farce de Jarry, elle mérite mieux... Les tableaux ne se suivent pas, ils se percutent et se contestent sur le mode emphatique, ironique et critique. Unis pour le pire, le Père et la Mère Ubu vocifèrent, se goinfrent, trahissent et exterminent les empêcheurs de s'enrichir en rond. Ils sont absurdes, cruels et vulgaires. Sur le plateau, un sublime chaos : coulisses à vue, pétarades, table gargantuesque, vidéo, couleurs chatoyantes, scènes de batailles, fumigènes, cheval géant. Adieu la gidouille, le décor explose, la verve des personnages aussi : merdrrres tonitruants, outrance du jeu, pulsions libérées et libératrices. Nous sommes invités à jouir de la dynamisation des conventions, pour retrouver l'esprit d'Ubu, son caractère scandaleux originel.