Plus d'infos sur le spectacle Inculture(s) à Carros

Franck Lepage est l'un des fondateurs de la coopérative d'éducation populaire Le Pavé. Il invente les « conférences gesticulées », dispositif qui mêle conférence et one-man-show. Avec ce spectacle, joué plus de 400 fois à ce jour, Franck Lepage aborde de façon critique le rôle de la culture dans la société. C'est ce qui m'est arrivé. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter. Quand je dis : «J'ai arrêté de croire à la culture », entendons-nous bien, c'est idiot comme phrase ! Non, j'ai arrêté de croire, pour être très précis, en cette chose qu'on appelle chez nous « la démocratisation culturelle...» C'est l'idée qu'en balançant du fumier culturel sur la tête des pauvres, ça va les faire pousser et qu'ils vont rattraper les riches ! Qu'on va les « cultiver » en somme.