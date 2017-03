Plus d'infos sur le spectacle F(l)ammes à Carros

Ahmed Madani poursuit sa réflexion sur la mémoire, la transmission et les relations intergénérationnelles. Ce spectacle s'inscrit dans une aventure artistique « Face à leur destin » menée avec des jeunes habitants des quartiers populaires. Ce projet se décline en trois créations : Illumination(s), réalisé par des jeunes hommes du Val Fourré, F(l)ammes, réalisé avec des jeunes femmes, Le troisième volet mettra en scène garçons et filles. L'AFJP a déjà accueilli en 2015 le spectacle Illumination(s) dans lequel les comédiens incarnaient des agents de sécurité : « Nous sommes là pour vous protéger de nousmême ». La réalité des jeunes femmes de quartier est plus complexe, plus riche et plus créative que ne le présente les discours médiatiques et sociologiques. Explorer leur moi intime, comprendre leurs doutes, faire état des promesses dont elles sont porteuses, sont les moteurs de ce nouveau spectacle.