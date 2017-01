Plus d'infos sur le spectacle Don Quixote à Carros

J'ai tous les droits. Je suis fictionnel. Je créerai moi-même mon histoire ! Lorsqu'il entend son Créateur (personnifiée par la voix de J.L Dreyfus) lui annoncer que ses jours sont comptés, Alonzo QuiXana, un vieux paysan qu'on dit dément, décide de bousculer l'inéluctable en devenant le maître de sa propre vie. À l'image des chevaliers errants, ces héros littéraires qu'il idolâtre depuis toujours, il part sur les routes d'Espagne pour combattre le mal et mettre fin aux injustices. Ici la vieille carne de Quixote, personnage estropié, est devenue un fauteuil roulant. Dans ses roues : un Sancho qui suit aveuglément son « maître », il en a d'ailleurs perdu la vue. Le jeu des rencontres, des rebondissements, offre une place de choix aux personnages secondaires : la duchesse, la dulcinée, ce fameux géant.... Les scènes s'enchaînent dans ce road movie visuellement très riche dont la bande son est jouée en live par Merakhaazan et sa contrebasse. Et pour rendre cette odyssée encore plus moderne, l'écriture s'autorise des incursions dans notre monde (bien réel). Tentative de dénonciation du capitalisme et d'une société à bout de souffle, comme Cervantès il y a quatre siècle... ? Le Collectif LA MACHINE, créé en 2011 par Félicien Chauveau et Benjamin Migneco, rassemble de jeunes artistes autour d'un univers à la fois « cauchemardesque, drôle et poétique ». La compagnie niçoise a notamment monté Le Procès d'après Kafka et Peter Pan, La Prophétie De L'Oubli.