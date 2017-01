Plus d'infos sur le spectacle Braises à Carros

Convaincu que le théâtre peut être un média privilégié et décalé de notre société, Philippe Borona auteur et metteur en scène questionne notre époque, il transforme la scène en un espace de partage des questions, à la fois intimes et collectives. Il porte cette fois le texte de Catherine Verlaguet à la scène. Braises expose les bouleversements nés de l'éveil amoureux qui embrase l'adolescence dans une famille attachée aux traditions. Deux soeurs, Leila et Neïma, sont confrontées à leurs désirs d'émancipation et au respect du mode de vie incarné par leurs parents. En cette période où les questions d'appartenance et d'identité nationale font l'objet de débat houleux, Braises aborde sans concession les conflits générationnels et interculturels au coeur du monde d'aujourd'hui