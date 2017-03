Plus d'infos sur le spectacle Volver à Cannes

Après leur première collaboration sur L'Amour sorcier, le chorégraphe Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz ont eu envie de travailler à nouveau ensemble. Dès 2014 ils ébauchèrent les premiers traits d'une comédie musicale articulée autour de l'identité d'Olivia Ruiz. Volver est l'histoire d'une jeune chanteuse qui monte à Paris pour tenter sa chance. Issue d'une famille d'immigrés, elle porte en elle de lourds souvenirs de la Guerre d'Espagne. C'est pour et grâce à la musique qu'elle trouvera la force d'émigrer de sa terre du Sud vers la ville du Nord. Dans cette création marquée par la confondante symbiose entre musique et danse, l'écriture chorégraphique réalise la parfaite fusion entre les uns et les autres, tout en esquissant un questionnement sur l'identité, l'appartenance et cet état d'étranger/étrangère, si riche et si lourd à la fois.

Le prix des places est compris entre : 10.00 et 30.00 ?

Date : dimanche 19 mars 2017

