Christophe Lidon choisit de plonger l'emblématique chef-d'oeuvre de Feydeau dans le Paris des années 50 qui chante et qui pétille, jouant fidèlement de tous les codes de l'auteur pour mieux souligner l'inaltérable modernité du propos. Là, dans l'ambiance music-hall et cabaret, monde de fêtes où séducteurs et séductrices jouent une partition trépidante, on retrouve Fernand de Bois d'Enghein, décidé à se débarrasser de sa maîtresse Lucette, chanteuse et icône de la nuit parisienne, le jour même de son mariage avec Viviane, fille de la Baronne Duverger. Complots, quiproquos, rebondissements... si on retrouve la mécanique étourdissante à la redoutable efficacité propre à l'auteur, la scénographie glamour et le tempo de la bande son nous donnent la sensation de découvrir une nouvelle pièce.PMR : 04 92 98 62 77