Plus d'infos sur le spectacle Un Certain Charles Spencer Chaplin à Cannes

Semec (L.1-10078988&2-1078987 &3-1078989) présente ce concert

UN CERTAIN CHARLES SPENCER CHAPLIN Du 1er court-métrage de Charlot en 1914 à cette année 1975 où Chaplin s'apprête à être anobli par la Reine d'Angleterre, la pièce met en lumière l'épopée d'une véritable icône du XXe siècle : comique hors pair, critique visionnaire et artiste génial, esprit libre aux multiples paradoxes. Servie par une scénographie et une esthétique élaborées, rythmée par des flashbacks, elle est un terrain de jeu jubilatoire pour un magistral panel de comédiens. Une réalisation ambitieuse qui a le souffle d'une épopée cinématographique avec un Maxime d'Aboville remarquable qui nous avait déjà enthousiasmés en Bonaparte dans La Conversation de Jean d'Ormesson. PMR : 04 92 98 62 77