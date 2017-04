Plus d'infos sur le spectacle Tout A Refaire à Cannes

Semec (L.1-10078988&2-1078987 &3-1078989) présente ce concert

Dans un café deux hommes se laissent aller à regretter le temps qui passe, les choses qui furent et ne sont plus, victimes de cette familière nostalgie du fameux « bon temps » et oubliant comme souvent qu'on ne le qualifie de « bon » qu'une fois qu'il est passé justement ! Ce qu'une jeune serveuse va se charger de leur rappeler en leur proposant de remonter le temps au gré de leurs pires souvenirs... La complicité et l'évidente amitié entre les deux principaux comédiens transcendent cette pièce émouvante et pleine d'humour. L'un a écrit le texte, l'autre a mis en scène et les deux jouent avec délectation une savoureuse prestation, orchestrée avec une irrésistible fraîcheur par la jeune Ornella Fleury.PMR : 04 92 98 62 77