Semec (L.1-10078988&2-1078987 &3-1078989) présente ce concert

Sur le point de mourir, Ben Lyons convie les siens auprès de lui : une épouse visiblement pressée de « passer à autre chose », une fille paumée qui a un fort penchant pour la bouteille, un fils « déconnecté » aux tendances quelque peu mythomanes... Réconciliation? Occasion d'une tardive mais apaisante félicité familiale ? Non bien sûr, car chez les Lyons voyez-vous, on s'aime guère et surtout on ne s'en cache pas : on se le dit sans détours ! Une satire caustique, acerbe, impitoyable... mais surtout irrésistiblement drôle et d'une profonde tendresse ; une charge féroce démontrant avec brio que amour et haine sont très proches parents, qui peut-être vous fera rire sous cape en pensant à votre propre famille... mais qui sans nul doute vous la fera chérir d'autant plus.PMR : 04 92 98 62 77