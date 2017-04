Plus d'infos sur le spectacle Bun Hay Mean à Cannes la Bocca

PERFORMANCE D'ACTEUR (3-126535 / 2-126534) PRESENTE : EN ACCORD AVEC ARTISTIC RECORDS

Metteur en scène : PapyBun Hay Mean - alias chinois marrant - rit absolument de tout, et surtout des stéréotypes. Dans ce spectacle drôle et décalé, il vous explique pourquoi le Chinois est l'avenir de l'homme. Tout un programme !Issu du Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean voudrait bien régner sur la Terre... Mais difficile d'être pris au sérieux avec un "nom de médicament", comme le souligne l'humoriste d'origine sino-cambodgienne ! Dans ce spectacle à mi-chemin entre stand-up, sketches et improvisations, il vous raconte la formidable légende de Bun Hay Mean et veut prouver au monde que la Chine est synonyme d'avenir.Le Bruce Lee de l'humourAvec son look totalement improbable - longs cheveux en pagaille, moustache interminable et veste à paillettes - on le prendrait presque pour Gloria Gaynor, reconnaît-il. Et c'est ça qu'on aime, justement ! Cette capacité à rire de soi et de sa propre communauté de manière totalement décomplexée et sans arrières pensées. Si vous n'avez pas peur du franc parler à la sauce second degré, alors ce spectacle est fait pour vous : foncez !