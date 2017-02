Plus d'infos sur le spectacle Le Bestiaire Allume à Carros

« Le monde est vieux, dit-on : je le crois, cependant Il le faut amuser encor comme un enfant. » Jean de La Fontaine Le chat, La Belette et Le Petit Lapin, Le Loup et Le Chien et Le Lion et Le Moucheron. La rencontre entre les fables de la Fontaine et les marionnettes de la cie Arketal semblait évidente tant leurs univers transcendent naturellement les générations pour mieux les réunir. Sylvie Osman et Greta Bruggeman ont fait le choix de personnages hybrides, manipulés à vue. L'esthétique de leurs marionnettes s'est enrichie de l'univers graphique du dessinateur Wozniak (Le Canard Enchaîné) pour un résultat ludique et facétieux à l'image des fables retenues. Ce beau bestiaire s'anime, s'allume sous les yeux des petits et grands qui (re)découvrent ces histoires intemporelles. En 25 ans d'existence, la compagnie Arketal a su marquer de son empreinte la création de marionnettes contemporaines. Bien connues des familles carrossoises, ses créations trouvent régulièrement le chemin de la programmation de l'AFJP. (Le conte d'hiver, Les verticaux, Bouts de bois...)