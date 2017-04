Plus d'infos sur l'exposition Villa & Jardins Ephrussi à Saint Jean Cap Ferrat

Ouvert tous les jours sauf 6 et 7 mai 2017 Billet valable 1 jour au choix.

Fermeture les 6 et 7 mai 2017.Gratuit pour les moins de 7 ans et les personnes invalides. Accès coupe-file.Entrée gratuite pour le 2ème enfant âgé de 7 à 17 ans (sous réserve de deux entrées adultes et une entrée enfant payantes).Audioguide gratuit.Découvrez, entre Nice et Monaco, un des joyaux de la Côte d'Azur : le palais construit à la Belle Epoque par Béatrice Ephrussi de Rothschild et ses riches collections d'art, entouré de 9 magnifiques jardins. Un lieu dédié à la beauté.Un magnifique palais et ses jardins de rêves dominant la mer.Dominant les baies de Villefranche et de Beaulieu-sur-Mer, la Villa Ephrussi de Rothschild composée de son grand patio, ses salons richement décorés et ses appartements privés, abrite une collection de porcelaines exceptionnelle des Manufactures royales de Sèvres et de Vincennes.Découvrez le film retraçant les collections et l'histoire de ce palais, construit à la demande de Madame Ephrussi, fille du baron Alphonse de Rothschild.Enfin, venez vous promener et arpenter les plus beaux jardins de la Côte d'Azur, ici au nombre de neuf, ornés de patios, de cascades, de bassins, de parterres fleuris, d'allées ombragées et d'arbres aux essences rares : jardins florentin, espagnol, à la française, exotique, lapidaire, japonais, provençal, roseraie et enfin jardin de Sèvres ; et laissez vous surprendre par les jeux d'eau musicaux.Les jeux d'eau musicaux animent le jardin à la française, tous les jours, toutes les 20 minutes.L'étage de la Villa n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.Accès interdit aux animaux.