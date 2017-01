Plus d'infos sur l'exposition Bernard Pourrière "6'50 d'action" à Nice

Bernard Pourrière "6'50 d'action"

Vernissage jeudi 5 janvier de 16h à 21h

Exposition prolongée jusqu'au 11 février 2017

Entrée libre

Du lundi au samedi de 14h30 à 18h30

BERNARD POURRIÈRE

Je définirai ma recherche comme la quête des im-possibles sonores teintés de burlesque et dont je suis le principal protagoniste. Répétitions et modifications sont au coeur de ma démarche. Je joue en déjouant le matériel utilisé pour créer de la musique et la diffuser. La matière sonore est le fruit d'interactions avec les gestes et les mouvements du corps dans l'espace grâce à la complicité de technologies appropriées.

Les oeuvres ainsi réalisées se présentent sous forme d'installations, de performances, de vidéos dans une diversité de médias en fonction des contraintes des lieux, des thématiques. Mes pièces développent des contradictions telles qu'absence/présence, mouvement/immobilité, vitesse/ lenteur, son/silence et ainsi activent des champs d'expérimentations entre espace et son, attente et action, épuisement. Ce corpus sonore et visuel accumulé tout au long des années fournit une matière en "work in progress" avec laquelle je travaille de nouvelles compositions. Actuellement, mon travail prend en compte les notions d'indéterminé et d'aléatoire que je développe sur plusieurs axes avec des thématiques qui prennent en compte le quotidien, les transports, le geste et la mémoire, le geste sonore. Le son est indubitablement lié à la spatialité et ses contraintes, d'où ma conception de dispositifs qui jouent avec les paramètres acoustiques et par extension permettent des mises en relation via les réseaux de diffusion multiples dans des lieux différents et éloignés. Je conçois des oeuvres interactives en réseau qui sont en quelque sorte le prolongement de mon studio. La connexion en continue régit des flux sonores et visuels que je maîtrise selon des protocoles préalablement établis.

Les principes de notations et de partitions (écrites, orales, gestuelles, filmées) font partie intégrante de ma démarche. Les partitions sont codées selon une grammaire de signes équivalent à des notes. De fait, elles m'offrent la possibilité d'improviser lors des performances en vue d'offrir un large spectre d'interprétations.

Site web : http://www.galerie-depardieu.com

Infos réservation :

Galerie Depardieu 6 rue du docteur Jacques Guidoni 06000 Nice Tel 0 966 890 274