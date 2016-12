Plus d'infos sur l'exposition Grégory Berben à Cannes

Gregory BERBEN est un artiste peintre plasticien né à Cannes en 1974

Tout démarre en 2008 lorsqu'il intègre la prestigieuse Fondation NEGRESCO de Madame Jeanne AUGIER, qui est devenue par la suite sa marraine artistique.

Depuis, les expositions et les projets s'enchaînent...

Pleines de couleurs et d'intensité, ses créations (Peintures, collages, créations originales à base de recyclage et sculptures) voyagent à travers le monde et notamment dans des galeries de Hong Kong, New York, Miami, Monaco, Paris, Cannes, Saint Paul de Vence...

Tonitruantes, colorées, vives, ses oeuvres sont une ode à l'énergie vitale.

Il fait revivre de vieilles affiches de rue qu'il détourne, découpe, déchire, assembles en des collages originaux sur ses grandes toiles.

Il s'inspire de la rue, des journaux, de la vie saisie comme des flashs instantanés du quotidien sur ses toiles colorées, ludiques et lumineuses...Des toiles où la peinture sert de chant profs aux images et aux textes assemblés en de géants puzzles dans un joyeux désordre ordonné !

Véritable travail de fourmis mêlant acrylique, collage, détourage et marqueurs, chaud toile est une invitation aux rêves où les images parlent d'elles-mêmes et jouent avec les regards, poussant à trouver des liens vers plus de profondeur...

Depuis Juillet 2015, l'artiste a transféré son atelier de création au coeur de Cannes, dans le célèbre quartier du Suquet en collaboration avec la Ville de Cannes et en compagnie de 2 autres artistes, Olll & R.Ferri-Pisani.

Infos réservation :

Visites sur RDV uniquement ou lors des portes ouvertes organisées par la mairie de cannes ( Cf Site de la Ville de Cannes )