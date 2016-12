Plus d'infos sur l'exposition Grégory Berben à Cannes

Né à Cannes, Gregory BERBEN est un artiste peintre plasticien & sculpteur Français autodidacte au parcours atypique et plutôt original.

En effet, professionnel dans le milieu sportif pendant une douzaine d'années, il a jonglé avec ses 2 carrières pendant quelques temps avant de ranger définitivement ses baskets pour se consacrer à sa carrière artistique au début de l'été 2009.

Peu avant cela, en 2008, l'artiste deviendra artiste permanent du Negresco à Nice. A ce jour, 2 de ses oeuvres sont référencées au sein de la prestigieuse Fondation de Madame Jeanne AUGIER, qui est devenue, début 2009, sa marraine artistique.

Depuis, les expositions et les projets s'enchaînent...

Pleines de couleurs et d'intensité, ses créations (Peintures, collages, créations originales à base de recyclage et sculptures) voyagent à travers le monde et notamment dans des galeries de Hong Kong, New York, Miami, Monaco, Paris, Cannes, Saint Paul de Vence...

Tonitruantes, colorées, vives, ses oeuvres sont une ode à l'énergie vitale.

Face à la toile nue ou aux matériaux délabrés, Grégory Berben devient un enfant qui transpercerait le papier avec ses crayons de couleur.

Depuis Juillet 2015, l'artiste a transféré son atelier de création au coeur de Cannes, dans le célèbre quartier du Suquet en collaboration avec la Ville de Cannes et en compagnie de 2 autres artistes, Olll & R.Ferri-Pisani.

Infos réservation :

T.+33(0)4 93 68 51 69