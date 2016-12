Plus d'infos sur l'exposition Villa Kerylos à Beaulieu sur Mer

Novembre à avril:10h-17h,Mai:10h-18h Juin à Septembre:10h-19h & Octobre 10h-18h. Fermé les 01/01, 01/05, 01/11, 11/11 & 25/12.

Une somptueuse villa, inspirée de la Grèce antique, commandée par Théodore Reinach en 1902, à la Belle Epoque.Homme de lettres érudit, à la fois archéologue, académicien et député, Théodore Reinach a souhaité vivre et recevoir ses hôtes dans une reconstitution originale d'un luxueux palais grec du deuxième siècle avant Jésus-Christ, intégrant tout le confort moderne de son époque.Balcon sur la mer Méditerranée, la villa est située entre Nice et Monaco dans la magnifique baie de Beaulieu-sur-Mer. Entourée d'un charmant jardin littoral, c'est un décor extraordinaire, entièrement meublé, orné de tissus, de fresques et de mosaïques, tout à fait unique, qui nous permet de découvrir et d'apprécier l'art de vivre et le raffinement de la civilisation grecque.Gratuit pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union Européenne, Moins de 18 ans (en famille et hors groupes scolaires),Personne handicapée et son accompagnateur , Demandeur d'emploi sur présentation d'une attestation de moins de 6 mois et POUR TOUS, LE 1ER DIMANCHE DU MOIS DE NOVEMBRE A MAI.Billet valable 1 an à compter de la date d'émission. ACCES COUPE-FILE !Horaires d'ouverture:DU 2 JANVIER AU 30 AVRILOuvert tous les jours10.00-17.00DU 2 MAI AU 31 MAIOuvert tous les jours10.00-18.00DU 1ER JUIN AU 30 SEPTEMBREOuvert tous les jours10.00-19.00DU 1ER OCTOBRE AU 31 OCTOBREOuvert tous les jours10.00-18.00DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBREOuvert tous les jours10.00-17.00Dernière admission 1/2 heure avant la fermeture.