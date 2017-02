Plus d'infos sur le spectacle Cannes Jeune Ballet à Grasse

LE THEATRE DE GRASSE (L.3115750) présente ce spectacle

Eau et feu. Profondeurs oniriques de la Petite Symphonie ou Foudre, tout feu tout flamme. Le Cannes Jeune Ballet expose toute la palette de ses talents chorégraphiques.Le Ballet, composé d'élèves des Écoles Supérieures de Danse de Cannes et de Marseille (ESDCM Rosella Hightower et ENSDM), explore la danse sous toutes ses facettes: classique, contemporaine... Deux temps forts marqueront leur saison: la chorégraphie de Davide Bombana inspirée par La Petite Symphonie de Frank Martin, partition délicate qui accompagne les effleurements de six couples qui se découvrent fugitivement; et la pièce de Claude Brumachon et de Benjamin Lamarche, à la musique plus... électrique. Fi des effleurements, Foudre (création pour le ballet cannois) c'est le temps de la passion brûlante, du romantisme fou. Le mouvement se fait frénétique, saccadé, le coeur s'emballe.... Accès personnes à mobilité réduite: 04 93 40 53 00