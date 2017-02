Plus d'infos sur le spectacle Titanium à Cannes

TITANIUM - Compagnie Rojas & Rodríguez Titanium illustre la fusion inédite de genres chorégraphiques aux racines communes : le flamenco, la breakdance et le hiphop, tous venus d'inspirations populaires initiées dans la rue. Les chorégraphes Rojas et Rodríguez, venus du flamenco et porteurs de cette tradition séculaire d'échanges dont cette danse est nourrie, mêlent neuf danseurs et musique live dans des tableaux d'une fabuleuse tonicité. Cette oeuvre chorale fait preuve d'une belle intelligence des corps laissant chacun exprimer sa singularité avec virtuosité. La technique des interprètes et l'esthétisme visuel du spectacle, tout comme l'incroyable énergie irradiée par la performance, ont conquis publics et critiques à chacune des représentations de la troupe. PMR : 04 92 98 62 77