Le spectacle La Belle Au Bois Dormant a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Cannes 2017.

LA BELLE AU BOIS DORMANT Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg Le Yacobson Ballet - dirigé depuis 2011 par Andrian Fadeev, ancien danseur du Mariinski - qui a déjà enthousiasmé le Palais des festivals et des congrès avec Casse-Noisette, revient avec La Belle au bois dormant mis en scène par Jean-Guillaume Bart, chorégraphe français et danseur étoile de l'Opéra National de Paris. Brillant et raffiné, ce ballet issu de la collaboration entre Piotr Ilitch Tchaïkovski et Marius Petipa, est présenté pour la première fois en 1890 au Théâtre Mariinsky de Saint- Pétersbourg. Le chorégraphe Marius Petipa y fait alterner des variations brillantes et de grands ensembles sur une musique qu'il a littéralement « dictée » au compositeur. Jamais le génie de Marius Petipa n'a été mis autant en valeur que dans ce véritable feu d'artifice chorégraphique où chaque numéro de danse est ciselé avec une précision extrême. La virtuosité du corps de ballet, fait revivre ce bijou chorégraphique que l'on pensait bien connaître mais que l'on admire sur scène avec l'engouement de la découverte. PMR 0492993382