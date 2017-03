Plus d'infos sur le spectacle Break The Floor International à Cannes

Break The Floor, incroyable rencontre entre sport et cultures urbaines, demeure l'un des battles les plus prestigieux au monde avec la participation de danseurs-athlètes qui n'ont de cesse de repousser les frontières du possible et remettre en cause pesanteur et limites du corps humain. Une 11e édition où les Coréens de Jinjo crew - équipe la plus reconnue au monde - viendront défendre leur titre. À leurs côtés, les vainqueurs du championnat national junior français « all school » - une équipe d'élite de garçons et filles entre 7 et 15 ans - et des équipes issues des différentes phases qualificatives réalisées dans le monde entier (Amérique latine, Antilles et Cannes Summer...) tenteront leur chance sur la scène du Palais des festivals et des congrès. La compétition sera aussi l'occasion de projections vidéo inédites et de nombreuses surprises ! À découvrir entre amis ou en famille : c'est styyylééé !PMR : 04 92 98 62 77