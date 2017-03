Plus d'infos sur le concert Femmes de Paroles à Nice

Françoise MIRAN chante Femmes de Paroles.

Invités Babeth & Jean-Pierre

LeXXième siècle est celui de la femme, celui où les femmes partagent avec les exclus le douloureux handicap d'une histoire en blanc ou presque. Or sans la connaissance de notre passé, nous sommes incapables de penser notre présent et donc de projeter le futur : en même temps c'est celui où la condition de la femme a le plus évolué et cela se retrouve dans les chansons.

Le siècle dernier est le temps d'une révolution sans précédent de la condition féminine:

- 1900: Première femme inscrite au barreau,

- 1920: Les femmes votent aux U.S.A et au Canada alors qu'en France il faut attendre 1945,

- 1924: Les femmes peuvent passer le baccalauréat,

- 1934: La victoire de la gauche espagnole donne aux femmes une des situations les plus avancée en Europe et si les femmes italiennes se soumettent à l'exorbitant pouvoir du mâle fasciste, les femmes turques sont les plus modernes : en effet , elles votent au contraire des françaises que le premier sondage IFOP ne juge pas nécessaire de consulter sur les accords de Munich.

«Ce siècles est celui de la libération de la moitié de l'humanité dans les sociétés occidentales. Le coup est rude pour les hommes qui ont perdu tous leurs privilèges en l'espace de quelques décennies».

Cette évolution se retrouve dans les chansons : les femmes au foyer et les femmes légères de Damia Fréhel ou Berthe Silva vont laisser la place à l'image de la femme libérée que vont chanter Gréco, Barbara ou Anne Sylvestre.

