L'ENSEMBLE BAROQUE DE NICE PRESENTE CE SPECTACLE

Dans le cadre de la saison 16-17 de l'Ensemble Baroque de Nice « Airs de famille » Haendel fut le premier compositeur dont la musique fut jouée continuellement de son époque à la nôtre. Si son instrument favori était la voix, reine de l'opéra, Haendel a composé une oeuvre instrumentale majeure pour tous les types de formations. Sonates, ouvertures et concertos donneront un aperçu du génie créatif du compositeur à l'imagination intarissable, très marqué par le style italien. En regard, le flûtiste à bec Stefano Bagliano convoque les italiens Pergolèse, Vivaldi et le plus rare napolitain Valentino, pour redécouvrir la flûte à bec sous toutes ses formes et ses tessitures ! Ensemble Baroque de Nice Stefano Bagliano, flûtes à bec Gilbert Bezzina, Laura Corolla, violons Daniele Bovo, violoncelle Vera Elliott, clavecin Sergio Basilico, théorbe PMR: 0493800874