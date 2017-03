Plus d'infos sur le concert Jean Francois Zygel à Le Broc

LA MAIRIE DE LE BROC - SALLE DES ARTS D'AZUR PRESENTE CE SPECTACLE GRATUIT POUR LES - DE 10 ANS

Compositeur et pianiste improvisateur, Victoire de la Musique 2006, Jean-François Zygel est aujourd'hui reconnu en France et à l'étranger comme l'un des meilleurs spécialistes de l'accompagnement de films muets en concert.ll est particulièrement attiré par le cinéma expressionniste allemand (Wiene, Murnau, Pabst, Fritz Lang), les impressionnistes français (Grémillon, Dulac, L'Herbier, Epstein) et le cinéma russe (Poudovkine, Barnett). Après avoir composé une musique originale pour le Nana de Jean Renoir (commande du Musée du Louvre), il signe l'accompagnement au piano du chef-d'oeuvre de Marcel L'Herbier, L'Argent (un DVD Carlotta Films). En duo avec Thierry Escaich, il accompagne de nombreuses fois L'Aurore, Le Fantôme de l'opéra et le Napoléon d'Abel Gance à la Cité de la Musique, à l'Opéra de Paris, au Festival d'Avignon, au Forum des Images, à la Maison de la Radio, à New York et à Washington. En 2011, il collabore avec l'Orchestre National d'Île-de-France pour La Femme sur la lunede Fritz Lang (Cité de la Musique). En 2013, c'est la création par l'orchestre de l'Opéra de Rouen d'une nouvelle partition écrite pour La Belle Nivernaise de Jean Epstein (commande de la Cité de la Musique et du Festival Normandie Impressionniste). En 2012 et en 2014, il met en musique quatre films de Murnau au Théâtre national de Toulouse et au Théâtre du Châtelet : Faust, Le Dernier des hommes, Nosferatu etL'Aurore. En 2014, il est invité à l'Elysée par le Président de la République à accompagner un film d'archives à l'occasion du lancement des commémorations de la Première Guerre mondiale. Il dispute de nombreuses battles avec d'autres improvisateurs comme Chilly Gonzales, Didier Lockwood, Bobby McFerrin, Bruno Fontaine, Andy Emler, Yaron Herman, Dimitri Naïditch, Jean Rondeau... Homme de spectacle, Jean-François Zygel crée en 2008 les Nuits de l'improvisation au Théâtre du Châtelet, puis en 2011 lesConcerts de l'improbable et en 2014 les Concerts ENIGMA, dont chaque édition propose une transposition scénique et musicale d'une grande oeuvre littéraire. Parmi ses dernières compositions, une pièce vocale pour mezzo-soprano et orchestre pour l'exposition universelle de Milan (octobre 2015), le « concerto ouvert » pour piano et orchestre à la demande de l'Ensemble orchestral contemporain (mars 2015), les monumentales Orgues de Sax pour le Millénaire de la cathédrale de Strasbourg (juillet 2015). Parallèlement à sa carrière de pianiste compositeur, Jean-François Zygel crée en 2006 sur France 2 l'émission La Boîte à musique, dont il est à la fois l'auteur et l'animateur. Suivent en 2007 Les Clefs de l'Orchestre, en compagnie de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, série retransmise sur France 5, France 2 et la RTBF. Jean-François Zygel est professeur au Conservatoire de Paris, où il a fondé il y a quinze ans la classe d'improvisation au piano. Il est nommé « artiste en résidence » à la Philharmonie Luxembourg pour la saison 2015-2016. France Inter lui confie à la rentrée 2015 une émission hebdomadaire (La Preuve par Z), tous les samedis de 17h à 18h.PMR: 0492082730