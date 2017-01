Plus d'infos sur le concert Cali à Le Broc

LA MAIRIE DE LE BROC - SALLE DES ARTS D'AZUR PRESENTE CE SPECTACLE GRATUIT POUR LES - DE 10 ANS

Des chansons coups de poing, brûlantes, qui témoignent de la difficulté et du bonheur d'aimer. Un artiste humaniste et engagé, taillé pour la scène. Des shows explosifs dont on ressort remué mais heureux.Raconter une vie Désosser des chansons, peut-être connues, ou plus confidentielles et puis d'autres chansons, encore, plein d'autres, des nouvelles, qui arrivent, offertes pour la première fois. Raconter, se raconter, seul, voila l'histoire en fait tout se résume au désir de vivre à jamais. Cali est né en 1968 à Vernet-les-Bains et Cali s'appelle aussi Bruno Caliciuri. En 2001, sur la scène des Francofolies de La Rochelle, il séduit les oreilles de Labels. Ce soir-là il jouait en solo. Quelques années auparavant Cali officiait dans divers groupes baptisés Indy ou Scarlett. Avec ces différentes formations il enregistrera trois albums autoproduits. Depuis Cali a décidé de tout prendre en main, paroles et musique. Cette dernière est assurément pop rock plutôt acoustique et lorgne du côté de Louise Attaque ou Miossec. Ce Breton, est une influence totalement assumée de Cali. Sa façon de regarder ce qui se passe autour de lui, de scruter son quotidien et le nôtre n'est pas sans rappeler non plus Jean-Louis Murat. Référence à laquelle s'ajoute une ressemblance physique troublante. Mais Cali n'est pas qu'un écorché écorcheur, c'est aussi un amoureux et un amoureux de l'amour.PMR: 0492082730