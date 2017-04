Plus d'infos sur le concert Perle Armour à Carros

Perle Armour c'est un projet à quatre mains... c'est une femme poétique électro acoustique de la chanson française actuelle. Elle est en cuir noir humide dans un gant de soie brillant blanc. Elle est sauvage et indomptable, douce et brutale. Elle n'a pas de filtres sur ses sujets mais utilise autant la poésie et la douceur que la rage et la pugnacité. Elle est aussi posée qu'incontrôlable, profonde que superficielle. Elle aime faire perdre les repères pour aller au-delà des représentations et croyances, du bien pensant et de l'opportunisme. Elle rentre dans la bataille de ce monde chaotique en pleine mutation, elle ne fait pas de constats, ne prend pas parti, ni ne donne de leçons, elle partage des histoires d'humains, les siennes et celle des autres. Grâce à la musique, elle propose de vivre un moment hors de soi pour y revenir avec de la force, de l'espoir et de la rage (de vivre).