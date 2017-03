Plus d'infos sur le concert Alex Beaupain à Carros

Avec cette légèreté apparente, teintée d'humour voire d'ironie, qui est l'élégance du chagrin, Alex Beaupain sait faire chanter les larmes et les regrets mieux que personne. Jeune talent confirmé de la nouvelle scène française, il avance, riche de ses albums passés et de ses nombreuses collaborations notamment sur les films de Christophe Honoré. Avec son cinquième album solo, intitulé tout simplement Loin, Alex Beaupain nous plonge dans son intimité et, à travers son histoire, nous raconte notre histoire. Tandis qu'Alex Beaupain pose ses mots, des mots ciselés avec fluidité, simplicité et élégance, ses proches (Julien Clerc, La Grande Sophie, Victor Painblanc, etc.) lui composent des mélodies mélancoliques et pourtant plus rythmées qu'à l'accoutumée. Seul Vincent Delerm lui signe une chanson, Rue battant, évoquant avec nostalgie l'enfance d'Alex Beaupain à Besançon. Si Loin, et en même temps, par la grâce de ces chansons, de l'émotion qu'elles procurent et des frémissements qui les traversent, si proches. Après avoir reçu Babx, Bertrand Belin, Camélia Jordana