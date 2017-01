Plus d'infos sur le concert Benjamin Biolay à Cannes

Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste, Benjamin Biolay est un peu un homme-orchestre. En plus de 20 ans de carrière, il cultive succès et récompenses avec ses propres albums (de Rose Kennedy en 2001 à La Superbe en 2009, puis Vengeance en 2012) et on ne compte plus ces collaborations pour nombre d'artistes majeurs (Henri Salvador, Vanessa Paradis, Keren Ann, Élodie Frégé, Juliette Gréco, Françoise Hardy...) qui confirment l'évidence de son statut d'incontournable de la scène française. Palermo Hollywood, son 10e album se promène entre Paris et Buenos Aires pour mieux raconter en quatorze nouveaux titres une audio pelicula où se croisent Ennio Morricone, ballade française, néo cubia, lyrisme et grand orchestre, percussions latines, rock et bandonéon électrique dans une nouvelle collection de chansons comme autant de récits urbains. Plongé dans un carnet de route mélodique entre les deux continents, on se délecte de ses arrangements classieux et discrètement sophistiqués, totalement sous le charme du songwriter poète.PMR : 04 92 98 62 77